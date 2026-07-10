微星6月合併營收月增12% 新品將亮相

品牌大廠微星（2377）昨（9）日公布6月合併營收177.56億元，月增12.4%，年減9.2%。

展望後市，微星董事長徐祥先前表示，已在AI伺服器、AIoT及車載等領域取得不錯進展，期望藉由新產品線，加速成長彌補DIY市場衰退缺口。

微星第2季合併營收499.13億元，季減11.3%，年減18.6%；上半年合併營收1,061.7億元，年減7.6%。

談及輝達推出的Spark平台產品布局，徐祥透露，微星開發進度符合規劃，將隨輝達於第3季底進入量產同步推出產品，可望成為首批量產供應商之一。

他表示，微星規劃推出筆電及桌上型系統等Spark相關產品。不過，由於產品定位偏高階，主要鎖定創作者、工程師及研發人員等專業用戶市場，價格相對較高，實際市場接受度仍有待觀察。

徐祥認為，Spark代表的安謀（Arm）架構AI運算平台具備長期發展潛力，但相關軟體與應用程式仍需持續優化，目前較適合高效能運算及專業創作應用。未來隨生態系逐步成熟，可望帶動更多AI PC及邊緣AI應用需求。