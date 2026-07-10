仁寶6月合併營收月增36% 三年半最佳
代工大廠仁寶（2324）昨（9）日公告6月合併營收958.54億元，攀上2022年10月以來單月新高，月增36％，並較去年同期增加58.4％；第2季合併營收2,382.95億元，為七季來高點。
法人看好，仁寶下半年隨著AI伺服器出貨持續提升，業績有望同步升溫。
仁寶表示，6月伺服器業務出貨續揚，是公司主要成長動能；另外，6月PC單月出貨240萬台，月增20％，但較去年同期減少4％。
仁寶第2季合併營收2,382.95億元，季增18.4％，年增32％。仁寶統計，第2季PC出貨620萬台，季增5％，年減12.7％。上半年合併營收4,395.98億元，年增15.8％，為2024年以來同期新高。
展望下半年，仁寶預期，PC業務有望持平或小幅成長，主要受惠於產品單價（ASP）提升及客戶拉貨力道續強，伺服器營運表現亦持續看增。
法人指出，受惠美國德州新廠、台灣桃園大溪新廠產能開始逐步放大，加上PC客戶拉貨動能延續，仁寶下半年營收有望逐季成長。
據了解，仁寶當前PC、非PC業績比重已達65：35。仁寶認為，今年伺服器業務營收占比可望由去年底的低個位數，成長到10％左右，在伺服器業務持續成長推動下，力拚2027年PC與非PC營收占比各半。
法人分析，仁寶在AI伺服器領域雖未搶下首波商機，隨著去年公司營運腳步大幅調整，並開始擴大美國德州投入新廠建置，加上原先就與美系品牌客戶合作關係緊密，讓仁寶能在伺服器業務快速追趕ODM第一梯隊，目前成功卡位進入各大NeoCloud、主權AI等新興AI伺服器客戶群，接單表現有望逐步放大。
仁寶目前AI伺服器產能建置已經從L6推進到L10，後續朝L11邁進，代表公司在AI基礎建設布局開始具備伺服器叢集建置能力，未來有機會邁入含金量最高的L12市場。
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