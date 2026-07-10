Google 揪台廠 攻 AI 代理

Google Cloud年度雲端盛會「Google Cloud Day Taipei」昨（9）日登場，聚焦代理式企業時代下，秀出Google Cloud AI與雲端技術的最新發展，並邀來合作夥伴中華電信（2412）、宏碁智雲資訊、統一資訊打造各種解決方案，攜手搶進市場。

Google揪台廠衝刺代理AI商機，成果顯著，中華電信秀出整體雲端解決方案；宏碁智雲打造AI數位員工、雲端資安及為企業打造AI賦能的工作未來；統一資訊實體展出結合智慧零售與自動結帳的智能冰櫃以及貨架監控與陳列管理的AI檯帳，吸引上千名科技業界人士參加。

富邦媒總經理谷元宏受邀出席，並分享富邦媒依不同零售場景導入AI，應用於理解消費需求、輔助企業決策與智慧履約網絡，AI真正的價值不在於導入多少工具，而在於能否用在對的場景、接上每天的營運流程，成為企業可持續使用、可規模化發展的營運能力。

Google DeepMind研究副總裁紀懷新以「解構AI新浪潮：從語言模型邁向『多模態AI代理』」為題發表演講。他認為，過去網路及智慧手機改變世界，以「搜尋與推薦」為主的應用，每年幫Google、Meta等網路巨頭創造1兆美元產值。

紀懷新認為，迎向AI的時代，既有模式將被打破，AI已經學會思維，更從預測下一個「字元」，進化到預測下一個「想法」，進而成為通用助理，促使代理式AI也快速發展。

他指出，現在我們正處於生成式AI邁向推理模型轉型的分水嶺，序列轉換、下一個想法的預測與思維鏈以及後訓練將是三大關鍵。

他並播放一段用戶智慧手機使用AI，到無縫接軌至智慧眼鏡與AI互動影片，解決生活大小事。紀懷新認為，智慧眼鏡結合跨裝置的通用智慧助理，可望成為網路與智慧手機之後，成為下一個改變世界的關鍵終端。

現在可推理的AI已經落實在真實世界，紀懷新分享，Google與加拿大電信業者Bell合作，在用戶拿到新的網路設備時，透過Google的App馬上就知道怎麼設定及安裝。

紀懷新提醒，現在矽谷正在發展Agent Harness（駕馭代理人），讓AI Agent系統可以處理更專業、高度客製及個人化的任務，同時應對AI在記憶力差、不受控及資安風險等挑戰，台灣一定要跟上這個重要的變革。