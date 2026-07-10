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桂盟6月營收年增31% 巨大6月合併營收年增16%
自行車產業需求回暖，巨大（9921）6月合併營收57.59億元，年增16%，為今年來單月最高；上半年營收291.8億元，年減10.5%。鏈條大廠桂盟（5306）6月營收5億元，年增31.7%，也是今年來最高；上半年營收27.5億元，年增8.4%。
巨大表示，自有品牌（OB）業務方面，在中國與歐洲市場雙雙成長，且轉換匯率有利之下，營收成長近三成。中國市場單月營收在提價效益幫助下大幅成長，歐洲市場單月營收表現轉換台幣後亦成長約三成，主要由新品上市帶動銷售表現。美國市場則受WRO事件影響造成供貨不足，及需求受到伊朗戰爭影響消費者信心，導致營收下滑。
代工（OE）業務方面，6月OE營收較5月成長，主要來自新年度車種訂單，較去年6月仍呈現微幅衰退。
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