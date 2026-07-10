廣積、安勤6月營收攀峰

工業電腦（IPC）廠廣積（8050）、安勤公布6月營收雙創單月歷史新高，廣積為9.56億元，月增66.6%，年增143.6%；安勤為8.83億元，月增13.3%，年增27.9%。

廣積表示，6月營收衝高，主要受惠客戶補貼銷售金額的價差。廣積第2季營收21.07億元，季增71.4%，年增40.4%，單季營收首度站上20億元大關，創下新高紀錄；上半年營收33.36億元，年增9.5%。

展望後市，廣積指出，隨著AIoT、邊緣運算、智慧製造及5G通訊技術快速整合，工業電腦已從傳統的單一運算設備，演進為智慧系統的核心運算平台，該公司將產品應用範圍從工業領域，全面延伸至智慧交通、能源管理、高階醫療、公共安全及智慧城市等多元高成長市場。

安勤第2季營收24.31億元，創單季新高，季增13.4%，年增16%；上半年營收45.75億元，為同期最佳，年增13.6%。

展望後市，安勤董事長劉琍綺先前表示，目前在手專案數量接近100個，顯示需求動能持續增溫。