樺漢提併購 雜音浮現

工業電腦大廠樺漢（6414）日前宣布，擬以每股23.5歐元現金，公開收購旗下德商Kontron AG普通股，惟Kontron執行董事會和監事會收購委員會8日建議股東，不接受樺漢此次開價的收購提案。對此，樺漢昨（9）日回應，該案將按照排程表持續進行。

Kontron則認為，樺漢提案的每股23.5歐元收購價格，「在財務上並不合理，且遠低於最近公布的分析師目標價」。分析師的平均目標價約為30.29歐元。

Kontron委託會計師出具的公平意見書也認定，這項收購價格「明顯低於合理區間，從財務角度來看並不適當」。Kontron表示，樺漢提案的每股23.5歐元收購價格，比該公司股價12個月均值低0.26歐元。

Kontron股東對於樺漢出價的接受期，從6月29日一直到7月27日。

對此，樺漢做出兩點回應，一、該案將按照排程表持續進行，二、雙方業務策略合作關係亦將維持。

樺漢先前提到，與Kontron合作，將透過「軟硬整合、智慧加值」，提供全方位的AI+IoT整合解決方案，並在三大面向展現深度結合的強大綜效。

樺漢於今年6月10日宣布，提議以每股23.5歐元公開收購Kontron，比Kontron的6月9日收盤價溢價2.4%。樺漢2016年投資Kontron，持股比例已跨越30%。

Kontron成立於1959年，總部位於奧地利並於德國上市，為實體人工智慧（Physical AI）及物聯網（IoT）領域的先驅與全球領導品牌，業務版圖橫跨全球30多國。

針對Kontron今年表現，樺漢董事長朱復銓在5月中旬法說會上分析，受缺料及組織重整影響，對Kontron而言，2026年不是大幅的成長一年，要把效率提升及成本降低需花較多時間著墨，目前不會有大量訂單快速往上攀升。

截至目前，樺漢集團在手訂單金額超過2,150億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。