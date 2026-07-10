華德動能（2237）電動巴士上半年交車台數達到189輛，已逼近去年全年的205輛，全年並可望達到300輛，再創下歷史新高。華德動能前六月累計稅後純益2.51億元，年增達572%，每股純益（EPS）2.08元。

華德動能將於今（10）日舉辦創新板上市前業績發表會。華德動能為國內電動巴士產業龍頭，累計量產已近千輛、交車遍及12縣市，近期營運表現也同步升溫，暫定每股承銷價30元。

華德動能董事長蔡裕慶指出，華德動能在台灣電動巴士的市占率第一，自2020年示範期至2025年推廣期，公司已有七款車型通過交通部補助計畫資格審查，產品世代持續升級。依據政府規劃2030年之前將巴士全面更換為電動巴士的政策規劃，初估一年將釋出1,400輛的需求，華德動能潛在接單量能樂觀可期。

華德動能除了台灣電動巴士市場之外，並擴展外銷市場。華德動能布局已跨出台灣，延伸至日本、越南，並與美國Optimal、日本住友商事集團、日本NExT-e Solutions及墨西哥車廠建立合作網絡。