12檔領先大盤創高股 聚焦

台股昨（9）日受制外資賣壓持續宣洩，月線得而復失，盤面資金快速輪動，鈺創（5351）、友達等強勢股領先大盤越過6月23日高點，並獲法人買盤加持，專家預期後市仍有上檔空間，建議採低接不追高方式酌量布局。

雖然中東緊張情勢再度增溫，帶動國際油價強彈，加上美聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員態度普遍偏鷹，美股四大指數8日漲跌互見，以費城半導體指數漲2.2%最佳，台股昨日在國際熱錢撤離及追價動能有限下，呈現量縮收黑格局。

盤面資金持續尋求獲利機會，類股輪動速度加快，以近五日法人買超逾4,200張標的來看，鈺創、南茂、精材、合晶、盛群、友達、順達、禾伸堂、慧洋-KY、仁寶、台新新光金、微星等，單日漲幅2.1%至9.9%間，並同步展現強勢過高企圖心。

半導體封測族群挾台積電CoWoS先進封裝訂單外溢效應、跨足光通訊、評價相對不高等多元題材，近期躍居盤面輪動主流，精材昨日股價攻頂收356.5元，創掛牌以來歷史新天價，南茂同步亮燈漲停收117元，改寫收盤新高。

另外，低基期、高殖利率等防禦型概念股吸引部分資金進駐，慧洋-KY獲外資連日敲進，昨日股價上漲3.7%收83元，自低檔連拉六根紅K棒，仁寶、微星等營運穩健的電子下游硬體股，下檔支撐不弱，亦出現多頭表態。

展望後市，大型本國投顧分析，台股陷入月線保衛戰，考量未來一至二周將扣抵至前波最高48,218點，多方宜盡速表態，或用連續大漲化解危機，否則高檔量縮，加上月線走平，周KD亦至高檔轉折向下，整理時間恐將拉長，現階段不妨將資金轉向避險板塊，靜待盤勢轉守為攻。