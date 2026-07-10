和椿6月合併營收年增30% 同期最佳

AI與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布6月合併營收2.79億元，因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，致單月營收月減4%，但在半導體產業與智慧自動化升級浪潮下，單月營收仍年增30.4%。

和椿第2季合併營收9.02億元，季增16.7%、年增49.7%；累計上半年合併營收16.75億元，年增53.7%。6月、第2季及上半年營收齊步刷新歷史同期新高紀錄。

和椿表示，受惠於全球晶圓代工與先進封裝大舉擴產的剛性需求，帶動公司自主研發整合能力的半導體後段製程關鍵自動化子系統（Subsystem）整合與設備訂單攀升，堆疊該產品事業第2季營收季增33.1%、年增94.1%，成為營運規模放大的主因。

和椿指出，目前後段製程相關設備在手訂單持續增溫，更凸顯集團在半導體產業生態鏈中，扮演不可或缺的隱形冠軍與關鍵賦能者角色。

面對全球高齡化與少子化衍生的勞動力短缺困境，和椿以「機器為人」為使命，積極布局功能型AMR機器人及未來可期的人形機器人領域，正迎來龐大的市場前景。

目前，無論是高階智慧製造或傳統零售領域，對於廠內物流、重物搬運、產線自動化銜接等，功能型AMR機器人應用需求均呈快速成長。

和椿旗下相關產品，近二年寫下業績成長五倍的驚人曲線，今年上半年出貨量更是年增31.1%。

和椿的核心競爭優勢，在於其功能型機器人與移動載具技術，可因應高度要求保密的環境需求，配合資安斷網防護，並透過軟硬體整合雙向並進，展現高精度與高穩定性。

展望下半年，和椿維持審慎樂觀看法。隨著全球晶圓代工與先進封裝擴廠增產的資本支出投入，以及AI基礎建設、智慧物流與搬運等需求增加，和椿「子系統整合與設備」與「機器人解決方案」接單動能持續強勁。

除此之外，和椿將參與8月登場的台北國際自動化工業大展，展出人形機器人AI訓練成果，搭配最新無人物流與多款新一代功能型機器人解決方案，持續深入電子、半導體與零售等產業，推動智慧科技走入各產業角落。