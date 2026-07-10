崇越（5434）昨（9）日公告6月營收75億元，再寫單月歷史新高，月增14.8%，年增32.9%；第2季營收208億元，連兩季改寫單季新猷，季增12%，年增23%；上半年營收393.2億元，為同期最佳，年增20.2%。

崇越表示，6月營收走強，核心關鍵在於半導體材料與環保綠能事業同步高速成長。在半導體材料銷售方面，隨AI晶片需求強勁，先進製程與先進封裝產能滿載推升材料拉貨動能，核心產品包括光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具，以及研磨液全面迎來拉貨潮，均比5月雙位數成長。

此外，隨著AI運算架構升級，高速傳輸對低訊號損耗需求與日俱增，石英布因具備優異的熱穩定性與低介電特性，已成為AI伺服器供應鏈關鍵材料，崇越旗下石英布6月業績倍數擴張，顯示在AI算力基礎設施浪潮中，創造出高成長的營運韌性。

崇越環保綠能事業戰略布局亦跨入新里程碑，6月起「東虹綠能環保科技股份有限公司」正式併入崇越集團。東虹綠能為國內廢氣、廢液焚化爐及空氣汙染處理相關工程的專業廠商，長期深耕台灣石化及電子核心產業，並具備半導體指標大廠於「台中零廢製造中心」有機溶劑回收專案焚化爐與廢氣處理系統建置實績。

展望下半年，崇越提到，持續深化先進材料布局與環保綠能事業，協同海外子公司加速全球布局。

另外，受惠大客戶美光台灣擴產進度超前，崇越先進製程與高階載板材料動能將續強，下半年旺季表現可期。

崇越日前指出，隨著客戶新廠產能開出，全力配合半導體材料供貨，並與供應商緊密合作，依實際市況滾動式調整出貨，不讓缺貨情況發生。未來隨客戶裝機與量產時程推進，出貨量逐步放大，將持續挹注營收成長。

崇越強調，憑藉深厚的產業布局，長線成長核心聚焦「四主流共構下的材料樞紐」。崇越科技不僅已成功從傳統材料通路商轉型為「先進製程材料整合平台」，更在半導體先進製程、AI算力爆發、日本頂級化學材料，以及AI伺服器供應鏈等四大領域，展現不可替代的戰略地位。