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文曄上半年營收破兆 大聯大第2季營收飛越財測

中央社／ 台北9日電

人工智慧（AI）帶動半導體等電子零組件需求激增，台灣IC通路商雙雄文曄大聯大今天公布第2季營收，雙雙創下歷史新高，並且超越財測高標。

文曄公布6月營收新台幣1817億元，較去年同期大幅成長188%。第2季營收5907億元，季增約2成，較去年同期成長1.28倍，略微超越財測區間5600億至5900億元的高標，刷新單季營收歷史紀錄。

文曄上半年營收約1.08兆元，突破兆元大關，與去年同期相較成長約114%。

大聯大今天也公告6月營收1929.2億元，月增39.8%、年增131.9%。第2季營收4582.8億元，季增44.8%、年增83%，大幅超越設定的3300億至3500億元財測區間，創下單季歷史新高。

大聯大上半年營收7747.8億元，年成長55.2%，已超越去年前3季營收總和。

大聯大表示，隨著全球科技產業與能源基礎設施擴建、企業資本支出保持增長軌道，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級週期。除了電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進。

文曄 大聯大 營收

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