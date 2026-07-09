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短短10天內…國巨再爆鉅額違約交割 金額高達4131萬元

中央社／ 台北9日電
台股近期高檔震盪劇烈，台灣證券交易所今天公告，13家證券商通報，被動元件龍頭國巨發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4131萬元。 示意圖／中央社
台股近期高檔震盪劇烈，台灣證券交易所今天公告，13家證券商通報，被動元件龍頭國巨發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4131萬元。 示意圖／中央社

台股近期高檔震盪劇烈，台灣證券交易所今天公告，包括國泰敦二、國泰敦南、中國信託、元大永春、華南斗六、元大沙鹿、元大鑫永、永豐台中、永豐竹科、富邦頭份、凱基板橋、永豐金，以及口袋證券等13家證券商通報，被動元件龍頭國巨發生鉅額違約交割，合計違約金額約新台幣4131萬元。

短短10天內，國巨第2度爆發鉅額違約交割。國巨6月30日也曾發生鉅額違約交割，金額3880萬元。

根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告違約交割，為本週二（7月7日）的股市交易違約。台股7月7日下跌1077.28點或2.31%，國巨股價大跌100元，落入跌停以905元作收。

證交所今天公告國巨發生鉅額違約交割，也是上市公司今年第8起鉅額違約交割，在此之前，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通和友達也都曾發生鉅額違約交割，國巨則是第2次發生。

國巨 台股

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