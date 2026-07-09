至上營收／6月、第2季、上半年齊創高 記憶體漲價效應爆發

半導體通路商至上（8112）9日公布6月營收616.29億元，月增14.3%、年增231.2%，營收暴衝再創高；第2季營收1,506.1億元，季增36.7%、年增167.2%；累計上半年營收2,607.75億元，年增154%。公司表示，營收大幅成長，主要受惠記憶體等零組件價格持續上漲，加上伺服器及手機客戶拉貨動能強勁。

至上近來指出，伺服器記憶體需求仍相當暢旺，伺服器用記憶體報價本季持續走揚，且漲勢可望延續至年底，相關營收占比也將持續提升。至上是三星在台指標性代理商，隨AI伺服器建置推升DRAM、NAND Flash用量，記憶體報價走高直接放大通路營收規模，也成為推升今年營運大幅跳升的主因。

法人觀察，至上今年營收跳升，是記憶體報價上漲、伺服器客戶拉貨與手機客戶備貨同步推升。隨AI伺服器持續擴建，記憶體原廠產能優先轉向高階伺服器DRAM、HBM及企業級SSD，傳統DRAM與NAND供給受限，使通路端持續受惠漲價與出貨金額擴大。

展望後市，市場將關注本季記憶體漲幅收斂後，至上營收高基期能否延續成長動能。不過，在AI伺服器需求仍強、記憶體價格續漲，以及伺服器與手機客戶拉貨動能支撐下，至上下半年營運仍可望維持高檔。