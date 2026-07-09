圓裕營收／6月月增加8.6％ 車用電子缺料記憶體缺貨影響仍存

軟板廠圓裕（6835）今日公告6月份合併營收1.95億元，較去年同期成長1.57％，亦較上月增加8.62％；累計1-6月營收11.74億元，較去年同期微減5.93％。車用電子缺料、筆電記憶體缺貨影響仍然存在，不過消費性電子產品出貨增加，帶動6月營收回升，第2季營收5.97億元，亦較上季增加3.6％。

圓裕表示，記憶體缺貨潮暫難緩解，將持續影響筆電客戶拉貨；車用電子缺料則是暫時性問題，待缺料狀況排除後，車用電子產品出貨將補足先前的缺口，全年出貨量將維持不變；消費性電子產品穩定成長，在AI帶動消費性電子產品換機潮的趨勢下，公司深耕國際EMS大廠客戶，積極爭取更多樣的消費性電子產品訂單。

圓裕表示，泰國廠後段SMT製程開始小量試產，進入量產後有利就近供應客戶，包括消費性電子產品、目前在送樣階段的醫療產品等，配合泰國廠的量產規模，將推升公司營運規模進一步擴大。