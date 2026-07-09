光寶營收／6月187億元、月增8% 為近八年新高
光寶科（2301）9日公布6月合併營收187億元，月增8%、年增37%，為2018年9月以來新高，主要受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統等需求持續強勁帶動，累計今年上半年營收達961億元，年增25%。
其中，6月來自雲端及物聯網部門營收占比56%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾八成。
光電部門營收占15%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統需求成長；不可見光受感測應用帶動；以及高階可見光受惠高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長，共同推升光電部門年成長逾一成。
資訊及消費性電子部門營收占比29%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門月成長逾一成。
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