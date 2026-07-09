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和椿營收／6月2.7億元、年增30.5％ 單月、單季、累季三創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）9日公告6月營收為2.7億元，因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，月減4.01％，年增30.5％，第2季營收為9億元，季增16.7％、年增49.7％，累計上半年營收為16.7億元，年增53.7％。單月、單季、累季營收三創新高。

和椿表示，第2季自動化零件代理、子系統（Subsystem）整合與設備、機器人的營收比重分別為35.40％、56.93％、7.68％，其中，受惠於全球晶圓代工與先進封裝大舉擴產的剛性需求，帶動公司自主研發整合能力的半導體後段製程關鍵自動化子系統（Subsystem）整合與設備訂單攀升，堆疊該產品事業第2季營收季增33.16％、年增94.13％。

面對全球高齡化與少子化衍生的勞動力短缺困境，和椿以「機器為人」為使命，積極布局功能型AMR機器人及未來可期的人形機器人領域，正迎來龐大的市場前景。目前無論是高階智慧製造或傳統零售領域，對於廠內物流、重物搬運、產線自動化銜接等「功能型AMR機器人」應用需求均呈快速成長。和椿旗下功能型 AMR 機器人相關產品，近2年已寫下業績快速成長5倍的驚人曲線，2026年上半年的出貨量更是年增31.14％，以實際營收展現商業化實力。

和椿的核心競爭優勢在於，其功能型機器人與移動載具技術可因應高度要求保密的環境需求，配合資安斷網防護，並透過軟硬體整合雙向並進，展現高精度與高穩定性。此技術正逐步複製擴大至精密加工、電子EMS大廠及倉儲物流等傳統製造領域，在多個實際場域中創造「2天快速部署、年化ROI > 200%、半年回本」的效益。

展望2026年下半年，和椿維持審慎樂觀看法。隨著全球晶圓代工與先進封裝擴廠增產的資本支出投入，以及AI基礎建設、智慧物流與搬運等需求增加，和椿「子系統整合與設備」與「機器人解決方案」接單動能與量體可望持續強勁，帶動2026年整體營運表現。同時，和椿將參與8月登場的台北國際自動化工業大展，展出人形機器人AI訓練成果，搭配最新無人物流與多款新一代功能型機器人解決方案，持續深入電子、半導體與零售等產業，推動智慧科技走入各產業角落。

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