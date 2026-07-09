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台達電營收／6月656.03億元、年增55.4% 改寫新猷

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）9日公布6月營收656.03億元，月增11.3%，年增55.4%，創歷史新高，主要仍受惠於AI相關電源及散熱等出貨帶動。

其中，台達電第2季營收以1,832.57億元，同步改寫新猷，季增15%，年增47.7%。台達電累計今年上半年營收3,426.09億元，年成長41%。台達電今天股價收1,880元，下滑5元。

法人看好，台達電受惠AI需求提升，帶動AC/DC電源大幅成長外，CSP客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，亦將成為另一成長動能。NVIDIA主導的800 VDC進度提早一年，預計今年生產並出貨，±400 VDC亦會在今年出貨。

至於在散熱部分，水冷散熱2026年營收維持成長趨勢，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可以自製，也有合作廠商。

台達電 營收

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