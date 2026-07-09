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力積電營收／6月衝64億元創近4年高 下半年漲價效益續發酵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）9日公布6月合併營收64.74億元，月增12.2%、年增68.8%，創47個月新高；第2季營收172.9億元，季增27.4%、年增53.3%；累計上半年營收308.63億元，年增37.8%，顯示記憶體代工漲價效益逐步反映，帶動營收動能明顯升溫。

力積電第2季營收動能逐月走強，4月營收50.46億元、5月57.7億元，6月進一步攀升至64.74億元，單季營收較第1季135.72億元大增逾27%，也較去年同期112.78億元成長逾五成，反映記憶體市況回溫、代工報價調升，以及邏輯代工需求改善等因素同步發酵。

展望後市，總經理朱憲國表示，公司第1季開始調漲代工價格，由於自投片開始定價，晶圓約在6月產出，因此漲價效益可望自6月起反映，並帶動下半年營收大幅成長。朱憲國也指出，記憶體新增產能緩慢，這波記憶體漲價速度比疫情期間更猛烈，市況可望持續看好到明年。

除記憶體外，力積電邏輯代工需求也同步回溫。公司預期未來幾季邏輯代工需求仍大於產能，NAND Flash代工價格已於4月調漲，NOR Flash自去年第4季起放量出貨，也成為支撐營運的重要動能。隨DRAM、NAND、NOR與邏輯代工多線回升，力積電下半年營收表現仍有望延續成長趨勢。

營收

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