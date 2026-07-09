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台積電法說會行情還在不在？ 分析師曝「這一點」是關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股9日以45,354.61點收盤，下跌379.8點，連續3天都站不上月線，證券分析師表示，整理時間恐拉長，但不會往下跌，而是橫向整理，至於原本市場預期台積電（2330）法說會前可望有一波行情，分析師則是認為，若期貨空單再暴增到8.5萬口以上，台積電恐有壓，目前預期法說會後有機會發動攻勢，外資期貨空單是重要關鍵。

台股走勢震盪，早盤以45,805.62點開出，上漲71.21點，盤中一度拉升至46,064.06點，上漲329.65點，低點則曾下滑至45,352.41點，下跌382點，盤中高低點震盪達711.65點，最後一盤指數再下殺186.25點，以45,354.61點收盤，下跌379.8點。

權王台積電最後一盤爆6,261張賣單，一口氣拉低20元股價，以2,415元收盤，下跌50元，跌幅2.03%，影響大盤指數約395點，聯發科（2454）、聯電（2303）等股也是收黑；大盤指數失守月線已3天仍未站回月線之上。

證券分析師張陳浩表示，指數跌破月線3天未站回，整理時間可能變長，目前5日線及10日線下彎，月線則尚未出現下彎，因此雖然面臨整理期恐拉長的情況，但不會往下掉，預期將是橫向整理的走勢。

原本市場也看好在台積電法說會前大盤指數可望往上挑戰新高，但目前則是陷入月線失守的情況，張陳浩認為，台積電法說會行情可能落在法說會之後，主要是要觀察外資期貨空單的變動，由於下周三台指期將結算，如果外資期貨空單再增至8.5萬口以上，台積電恐再遭遇壓力，連帶也會影響大盤的表現。

在可以布局的標的上，張陳浩強調，台積電供應鏈中的CoPoS概念股包括萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）值得關注，另外，ABF載板四雄包括欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）；矽晶圓族群合晶（6182）、台勝科（3532）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）等；記憶體股的南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）也都可以留意。

台積電

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