台達電6月營收改寫新高 光寶科創近8年新高

台達電今天公布6月營收新台幣656.03億元，年增55.4%，比5月成長11.3%，超越今年3月寫下的歷史紀錄597.79億元，改寫單月營收歷史新高。

台達電第2季營收1832.56億元，年增47.7%，比第1季再成長15%，同步創下單季營收新高。累積上半年營收3426.09億元，年增41%。

台達電特別說明，6月營收年增幅度超過5成，主要因AI相關產品需求旺盛。

台達電董事長鄭平先前在法說會中表示，台達電今年主要動能仍來自AI，美國4大雲端服務供應商（CSP）2025年合計資本支出約4100億美元，今年預估為6700億美元，年成長率超過6成，台達電跟著受惠。除了營收，鄭平看好隨著AI產品出貨比重持續提高，台達電高毛利率的情況可望維持一段時間。

另一電源大廠光寶科今天也公布6月營收186.55億元，月增7.5%，年增36.98%，創下2018年9月以來的近8年新高。累積上半年營收961.12億元，年增25.08%。