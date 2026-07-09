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崇越營收／6月衝75.1億元創高 AI 材料、環工雙引擎催出最強單季
半導體關鍵材料整合服務廠崇越（5434）9日公布6月營收75.1億元、年增32.9%，再創單月歷史新高；第2季營收208.3億元，季增12.4%、年增22.6%，續創單季新高；累計上半年營收393.2億元，年增20.2%，同步改寫歷史同期新高。崇越表示，AI帶動先進材料需求升溫，加上環保綠能工程動能擴大，推升6月營收表現再攀高峰。
崇越指出，6月營收成長主要來自半導體材料與環保綠能事業雙引擎推升。半導體材料方面，受惠AI晶片需求強勁，先進製程與先進封裝產能維持高檔，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具及研磨液等產品拉貨動能升溫，相關品項較上月均繳出雙位數成長。
其中，石英布受惠AI伺服器高速傳輸需求提升，因具備低訊號損耗、熱穩定性及低介電特性，已成為AI供應鏈關鍵材料之一，6月業績呈倍數擴張，進一步挹注崇越營收創高。
環保綠能事業也成為另一成長動能。崇越6月起正式併入東虹綠能環保科技，該公司專注廢氣、廢液焚化爐及空污處理工程，深耕石化與電子產業，並曾參與半導體大廠台中零廢製造中心有機溶劑回收專案相關系統建置。
展望下半年，崇越將持續深化先進材料布局，並結合東虹綠能強化環保工程與零廢解決方案，同時協同海外子公司擴大全球布局，延續半導體材料與環工事業成長動能。
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