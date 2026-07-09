崇越營收／6月衝75.1億元創高 AI 材料、環工雙引擎催出最強單季

台股9日以45,354.61點收盤，下跌379.8點，連續3天都站不上月線，證券分析師表示，整理時間恐拉長，但不會往下跌，而是橫向整理，至於原本市場預期台積電（2330）法說會前可望有一波行情，分析師則是認為，若期貨空單再暴增到8.5萬口以上，台積電恐有壓，目前預期法說會後有機會發動攻勢，外資期貨空單是重要關鍵。

2026-07-09 15:32