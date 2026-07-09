崇越營收／6月75.1億元創新高 先進材料與環工業績強

崇越（5434）科技今日公告6月營收，以新台幣75.1億元再度刷新歷史單月新高紀錄，較5月顯著攀升9.7億元；與去年同期相比，年增率高達32.9%。今年上半年累計營收達393.2億元，較去年同期成長20.2%。

崇越科技6月營收走強，核心關鍵在於半導體材料與環保綠能事業同步高速成長。在半導體材料銷售方面，隨AI晶片需求強勁，先進製程與先進封裝產能滿載推升材料拉貨動能，核心產品如：光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，較上月皆繳出雙位數成長的強勁業績。隨 AI 運算架構升級，高速傳輸對低訊號損耗的需求與日俱增，石英布因具備優異的熱穩定性與低介電特性，已成為 AI 伺服器供應鏈的關鍵材料，石英布6月業績呈倍數擴張，顯示崇越科技在 AI 算力基礎設施浪潮中，創造出高成長的營運韌性。

除半導體材料多點開花外，崇越科技在環保綠能事業的戰略布局亦跨入新里程碑。今年6月份起，「東虹綠能環保科技股份有限公司」正式併入崇越集團。東虹綠能為國內廢氣、廢液焚化爐及空氣污染處理相關工程的專業廠商，長期深耕台灣石化及電子核心產業，並具備半導體指標大廠於「台中零廢製造中心」有機溶劑回收專案之焚化爐與廢氣處理系統建置實績。崇越科技上半年營收創下歷史同期新高，展望下半年，將持續深化先進材料布局與環保綠能事業，協同海外子公司加速全球布局。