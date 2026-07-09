6月、第2季營收同創新高 法人調高智邦獲利預估及目標價

智邦（2345）受益AWS Trainium 3 AI加速卡開始出貨及新大型雲端服務供應商（CSP）客戶交換器產品出貨增加，第2季營收創新高並優於預期，法人看好第3季營運可望更上一層樓，並上修2026年獲利預估值及目標價。

智邦6月營收跳升至3965.5億元，月增38.1%，年增61.1%，第2季營收955.3億元，季增36.2%，年增57.6%，分別改寫單月及單季歷史最高紀錄，法人調高毛利率預估至19.8%，獲利可望同步水漲船高。

投顧法人分析，Trainium 3最大架構升級在於導入「交換式」scale-up網路，並於機櫃中段新增Switch Tray，形成類似輝達NVL72系統中NVLink Switch Tray布局，以縮短加速器間訊號距離並降低延遲。TOR交換器、電源PSU與備援電池BBU仍維持於機櫃頂部與底部。

產業趨勢來看，法人表示，AI資料中心由「伺服器為單位」轉向「機櫃為單位」的整合模式。例如Celestica上季法說指出，AI與雲端需求快速成長的主要動能來自hyperscaler對整體資料中心基礎設施整合部署，而非單一產品出貨。

Astera Labs亦強調，PCIe Gen6與fabric switch產品是為rack-scale AI架構設計，支援從32至320 lane的交換需求，顯示互連晶片已成為AI系統關鍵元件之一。

雖然組裝端參與廠商數量增加可能稀釋智邦市占率，但法人認為，Trainium 3新增的Switch Tray及新客戶800G交換器抵銷市占下滑影響，公司將技術延伸至OCS與CPO交換器，有助未來長期營運動能。