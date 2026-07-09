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榮惠營收／第2季創歷史新高 積極備貨 AI 伺服器產品

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）9日公布6月營收1.65億元，月增16.4%、年增7.5%；累計第2季營收5.12億元，年增21.1%，創下歷史新高。為反映上游原材料不斷漲價，公司提到，也正持續對客戶反映成本，第3季有新AI伺服器終端客戶開始出貨，本季營運審慎樂觀。

榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器狀況火熱，包括玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等材料，面臨缺貨及價格波動，但下游客戶已愈來愈能接受漲價的市況。特別的是，過去公司先吸收成本、再反映給客戶約有一季的時間差。不過近期原料實在漲太兇，反映成本的時間差已縮短至一個月，以維持公司合理利潤。因此，預計8月將再度反映成本。

公司提到，AI伺服器相關業務已成為公司營運成長的新主要動力，上半年液冷占公司營收比重約8.5%，預期未來液冷對公司營收、獲利貢獻比重將持續有感擴大。鑒於供應鏈備貨吃緊，目前庫存天數已從過去一個月，拉長為兩個半月，以維持供應無虞。

展望第3季，公司提到，伺服器新增的終端客戶開始出貨，將挹注第3季業績。此外，公司持續推進北美與歐洲市場布局，去年設立的墨西哥營業處也將在第4季開始少量出貨，主供日系車廠的PCB需求。過去車用PCB需求幾乎都要從亞洲市場運到墨西哥，船期長達兩個月，設立倉儲據點後，大幅縮短給客戶的供貨交期，瞄準北美市場龐大的車用商機。

公司提到，6月除泰國地區出貨些微下降，其他地區都成長，累計上半年營收9.85億元，較去年同期成長13.57％。公司目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、金屬機構件等。公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶涵蓋FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，非日系客戶占比已攀升約25%，降低單一市場波動風險。

營收 伺服器

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