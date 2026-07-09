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折疊 iPhone 亮相前三星搶先發新機 大立光法說添新題材、股價先表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光9日法說會登場，市場聚焦CPO布局與智慧手機旺季。聯合報系資料照
大立光9日法說會登場，市場聚焦CPO布局與智慧手機旺季。聯合報系資料照

大立光（3008）法說會將在9日收盤後登場，市場除關注共同封裝光學（CPO）的布局，在智慧手機業務上也將進入旺季，搶在蘋果首款折疊iPhone亮相前，三星將先發表系列折疊新機，市場預期大立光將進一步受惠；大立光早盤跳空開高衝破4,000元關卡，以4,025元開高後一度拉升至4,140元，挑戰5日線，法說會前股價先行表態。

大立光6月合併營收37.12億元，月減19.18%，年減10.46%。大立光預期，7月產品拉貨動能比6月好一些；累計今年上半年合併營收292.09億元，年增11.26%；第3季進入智慧手機傳統旺季，隨著iPhone 18預計9月亮相，法人看好大立光下半年營運不看淡。

大立光董事長林恩平日前曾表示，第4季將是今年最忙碌的一季；另外，在共同封裝光學（CPO）的布局上，林恩平先前透露，計畫在9月架好第一條FA（Fiber Array）自動化試產線。

蘋果秋季發表會預期首款折疊iPhone將會亮相，三星則是搶先發出新品發布會邀請函，市場預期，將發表3款Galaxy Z系列折疊新機，法人看好，台積電（2330）、大立光等供應鏈受惠最深。

大立光9日收盤後將召開線上法說會，董事長林恩平親自主持，除了財報的表現外，市場也關注CPO的布局、智慧手機市況及對營運的展望等；法說會前加上三星系列折疊新機及蘋果首款折疊iPhone等題材，大立光股價先表態，早盤以4,025元開出，一度衝達4,140元，挑戰5日線。

三星 大立光 iPhone

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