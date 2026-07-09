英業達噴逾11萬張大量觸及漲停 吞了什麼大補丸？

AI伺服器需求持續升溫，英業達（2356）迎來基本面與題材面雙重加持。最新公布的6月營收突破千億元大關，第2季營收同步創新高，激勵股價9日開盤5分鐘內衝上漲停，雖盤中漲幅收斂，成交量仍爆出逾11萬張，成為盤面AI伺服器族群人氣焦點。

英業達股價6月初曾攀上88.6元波段高點，隨後進入整理格局，近一個多月落於63元至73元區間震盪。隨著營收創高、AI伺服器需求升溫，加上新題材挹注，今日爆量突破整理區，市場關注後續能否再度挑戰前波高點。

營運動能方面，英業達6月合併營收達1,022.62億元，月增23.5%、年增61.2%，創單月歷史新高；第2季合併營收達2,698.57億元，季增34.7%、年增44.6%，同樣改寫季度紀錄。法人指出，第2季主要受惠AI伺服器L6產品出貨放量，加上筆電、PC客戶提前拉貨，推升整體營收表現。

此外，美銀證最新報告上調Alphabet、亞馬遜AWS及Meta等三大雲端服務供應商（CSP）資本支出預估，市場預期雲端巨頭持續擴大AI資料中心投資，將帶動新一波伺服器需求。法人看好英業達下半年L10、L11等高階AI伺服器產品逐步放量，搭配美系CSP客戶需求增加，營運動能可望優於上半年。

據了解，英業達因應美系CSP客戶需求打造的美國德州新廠，已於今年上半年啟動量產，並逐步提升產能利用率。法人指出，隨AI伺服器訂單放大及新產能開出，德州廠可望成為英業達未來伺服器業務的重要生產基地。

除AI伺服器外，實體AI與機器人布局也成為市場關注焦點。經濟部8日發表國產四足機器人研發平台成果，英業達參與其中，與工研院、仁寶（2324）、所羅門（2359）、東元（1504）等業者共同推動自主供應鏈，完成地下涵洞巡檢、自主導航、群體協作及消防救災等應用驗證。

英業達表示，公司近年積極投入實體AI領域，已布局機械、控制與智慧感知等核心技術，未來將從雲端、資料中心延伸至智慧工廠等終端應用，掌握AI從運算端走向應用端的長期趨勢。

籌碼方面，7月以來三大法人對英業達呈現分歧，外資賣超3.5萬張，投信則買超3.04萬張，自營商買超2,744張。

在AI伺服器需求強勁、營收創高及新題材加持下，英業達今日爆量上攻，市場將持續觀察股價能否站穩整理區上緣，向88.6元前波高點發起挑戰。