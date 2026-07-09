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第2季業績呈現雙位數增長 盛群盤中攻上漲停
微控制器廠盛群（6202）先前為反映成本，已調整低毛利產品線報價，外界認為有助其毛利率表現，今日該公司股價強勢表態，盤中攻上漲停。
盛群近日已公布6月業績，月增逾一成，第2季營收的年增率與季增率都達雙位數百分比，累計上半年合併營收為18.08億元，年增11.5％。
盛群先前透露，其訂單從去年10月底開始湧入，目前訂單能見度最長可達六個月。首季觸控MCU出貨量明顯成長，主要是大陸低價競爭產品開始調漲報價，所以先前流失訂單又陸續回流。
同時，其散熱風扇相關產品已成功打入台灣一家滿大的AI伺服器風扇廠，導入到客戶端3款產品，今年應當會有小量訂單，真正明顯反映到業績時間點估計要等到明年。
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