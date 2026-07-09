日月光開高衝高！盤中漲逾9% 營運動能續強

日月光投控（3711）於9日開高衝高，截至上午10點20分，盤中最高暫達684元，一度大漲9.4%、成交量破1.4萬張。法人看好，第2季受惠LEAP需求持續強勁，OS外包、晶圓測試及AI／HPC需求同步增溫。同時給予平均值28倍本益比，為「買進」投資建議，目標價840元。

日月光投控第3季受惠Full Process業務開始放量並進入量產初期，美系高階運算客戶需求帶動OS、FOCoS及FOCoS-Bridge需求持續成長，晶圓測試與先進測試需求亦同步升溫。非LEAP業務方面，Flip Chip及Wire Bond產線稼動率維持85%以上滿載水準，PMIC、車用、工業及IDM委外需求回溫，支撐傳統封裝業務穩健成長，預估第3季營收達2,150.89億元，季增13.4%。

雖然新廠改造、設備進駐及折舊費用持續增加，但受惠LEAP業務營收占比持續提升、先進封裝規模擴大，以及傳統封裝選擇性調漲價格效益逐步顯現，毛利率可望由第2季21.0%微升至21.2%。預估第3季營業利益278.09億元，季增21.0%；稅後純益227.65億元，季增19.9%，每股稅後盈餘（EPS）5.14元，營運動能持續增強。