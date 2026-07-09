快訊

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

營收好旺！啓碁亮燈漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
啓碁營收好耀眼，股價跳空漲停。手機截圖
啓碁營收好耀眼，股價跳空漲停。手機截圖

網通大廠啓碁（6285）6月營收創歷史新高，月增達三成，帶動買盤湧入，跳空登上漲停鎖住，股價來到276.5元

啓碁6月營收達158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，創歷史新高，累計第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，累計上半年營收685.94億元，年增22.8%，為同期新高。

法人表示，啓碁三大事業同步成長，其中以服務供應商成長幅度最大，加上啟碁（6285）積極管控料源，零組件來料改善 ，因此出貨也相對順暢。

此外，啓碁來自低軌衛星與高階網通及車用需求強勁，低軌衛星通訊商業化逐步成熟，美系大客戶終端設備拉貨需求極為強勁，且企業級產品線受惠於 Wi-Fi 7 規格升級，共同推升單月營收動能飆升。

另一方面，面對AI技術快速演進，啓碁近年持續深化AI 技術布局，於AI-RAN、AI Router、垂直整合應用、車用模組及光學交換器等領域；亦加速推進800G交換器產品開發，為中長期營運發展奠定堅實基礎。

啟碁 營收 股價

延伸閱讀

巧新營收／6月7.49億元創單月新高 第2季與上半年營運表現穩健成長

AI需求強勁催動漲價潮 被動元件雙雄6月營收靚

神達、神基 6月營收雙創新高紀錄

第二季業績創新高 智原旗下雅特力衝漲停

相關新聞

台積電下周法說藏漲價底氣…台股無利空「黃金年代已到」！陳龍：長線看8萬點

台股近日逆勢上揚，分析師陳龍預測長期目標將上看8萬點。他指出，台積電下周法說會將釋放漲價訊息，且台灣經濟正邁入「黃金年代」。

台積電（2330）營收+法說會等利多發酵！他看好「反攻行情」台股上看6萬

台股近日自高點回檔，引發市場對多頭行情是否轉弱的討論。一名PTT股板網友以「2330台積電、00631L元大台灣50正2」為標的發表多方看法，認為近期下跌只是「戰略性撤退」，並喊出台積電年底3000元、台股上看6萬點，引發網友熱烈回應，留言多以「正二忠誠」、「會贏喔」等語調侃呼應。

韓國股市不能再跌…即便台灣有台積電（2330）？郭哲榮：台股很難置身事外

韓股近期走勢不佳，已跌破關鍵支撐線，分析師郭哲榮指出，若韓股持續低迷，台股恐難獨善其身。儘管台積電支撐台股，但全球市場連動性高，投資者需警惕急跌風險。

南電（8046）ABF載板比重衝高！狂吃美系AI與網通紅利 專家：3層結構性護城河

去年的南電（8046），多數投資人腦中浮現的關鍵字，可能還停留在消費電子、PC週期、BT載板這些相對傳統的標籤。 但如果現在還用這套舊邏輯去理解南電，恐怕會錯過這家公司正在發生的根本性轉變。 今年股價曾接連亮出漲停燈，最新收盤價來到1,185元寫下歷史新高，三大法人聯手鎖碼力挺波段攻勢，這背後支撐的不是短線情緒，而是一家公司用真金白銀押注未來十年的決心。

台積電回測5日線！記憶體回神救援 台股開高翻黑、英業達爆量閃紅燈

美股那指與費半指數昨夜同步反彈，台積電（2330）ADR收漲1.02%，帶動台指期夜盤上揚164點。台股9日台指期開盤率先大漲445點、報46,008點，集中市場隨後開高71.21點、報45,805.62點。不過，台積電開低回測5日線，聯發科（2454）、聯電（2303）同步走弱，拖累大盤由紅翻黑；所幸日月光投控（3711）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等個股逆勢走強，南亞科（2408）領軍記憶體族群回神，英業達（2356）更爆量快閃漲停，鈍化空頭攻勢，多空於平盤上下激戰。盤面上，群創（3481）、英業達、合晶（6182）交投最為熱絡。

狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

台股在高檔震盪中吸引資金，ETF淨流入達419.4億元，顯示投資人對AI及高股息產品仍具期待。加權指數大漲255.3點，法人看好後市，預期資金將持續流入有潛力的標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。