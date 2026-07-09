緯創營收報喜寫最強6月 下半年出貨將續強 全年有望締新猷

伺服器代工大廠緯創（3231）昨（8）日公布6月合併營收報喜，衝上3,218.22億元，為單月歷史次高，也是歷年最旺的6月，帶動第2季合併營收達8,954.43億元，為歷史單季新高。

法人看好，緯創下半年受惠GB300出貨續強與全新Vera Rubin產品開始出貨，業績持續看俏，2026年營收改寫新猷在望。

緯創結算，6月合併營收3,218.22億元，重返3,000億元大關，月增10.9％，年增53.9％；第2季合併營收8,954.43億元，季增5.8％，創單季歷史新高，較去年同期增加62.4％。

緯創指出，6月筆電產品出貨200萬台、桌上型PC出貨80萬台、顯示器出貨100萬台，伺服器產品出貨與先前法說會釋出預期相符。

緯創今年上半年合併營收為1兆7,417.46億元，改寫歷史同期新高，並較去年同期大增94％。

展望本季營運，緯創指出，AI伺服器出貨將逐季成長，通用型伺服器出貨將保持雙位數成長，網通產品全年出貨展望維持先前預期年成長十倍目標。

至於本季桌上型PC及顯示器等產品出貨展望，緯創指出，預期筆電出貨將比第2季下滑，桌上型PC、顯示器出貨動能將從原估計季減，上修至持平。

整體來看，法人推估，緯創第3季將可望持續受惠GB300 AI伺服器出貨力道比第2季更強，整體營運挑戰續創新高，伴隨Vera Rubin新平台本季將開始小量出貨，下半年出貨將逐季增強，有機會推動全年業績挑戰翻倍成長。

緯創董事長林憲銘對AI伺服器市場持續抱持正面看法。他指出，從當前出貨狀態及內部報告來看，需求維持正向成長，不僅美國雲端服務供應商（CSP）客戶持續成長，其他國家的主權AI商機也開始崛起，將成為帶動AI算力續增的新動能。

緯創持續在全球擴增AI伺服器新產能。緯創先前於法說會表示，2026年資本支出將高達600億元，全力投入台灣、美國、越南、馬來西亞等地新廠布局，分別投入L6、L10／L11等AI伺服器新產能擴增，其中，台灣竹北、高雄廠區會是緯創AI伺服器研發、測試營運重鎮。