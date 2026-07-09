AI需求強勁催動漲價潮 被動元件雙雄6月營收靚

被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）昨（8）日公布6月營收報喜，國巨為153.59億元，連續四個月改寫單月歷史新高紀錄，第2季業績同步攻頂；華新科為39.61億元，是近五年多來最佳。隨著AI需求強勁，催動被動元件缺漲價潮，兩家公司後市持續有看頭。

國巨結算，6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；上半年合併營收826.22億元，年成長29.4%。

國巨指出，6月營收持續攀升，主要受惠AI相關應用需求強勁，帶動高階產品出貨暢旺，標準品與特殊品需求亦穩定成長。目前客戶庫存水位維持健康，終端需求結構逐步改善。

國巨董事長陳泰銘先前表示，AI需求強勁且非短期題材，帶動國巨訂單／出貨比（B／B Ratio）衝上1.3，「下半年會非常忙」，產能利用率將大幅提升。

國巨目前一般品產能利用率逾80%、特殊品則逾90%，樂觀看待MLCC與液冷散熱感測器後市發展。

國巨、華新科營收

華新科同步受惠AI需求升溫，6月營收39.61億元，攀上近61個月來高點，月增7.1%，年增25.8%；第2季營收113.66億元，季增20%，年增19%；上半年營收209.28億元，年增14.67%。

華新科總經理曾明燦日前指出，AI帶來的需求才剛開始，目前AI基建為第一波成長動能，相關缺貨情況可能延續到2027年以後。華新科認為，AI應用主要集中在運算、通訊與電力三大領域，台灣被動元件廠在交換器、電源相關應用具備優勢。