快訊

巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

美伊停火協議成廢紙…台指期夜盤反轉震盪逾千點 明凌晨還有一項考驗

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

聽新聞
0:00 / 0:00

啓碁營收／6月158億元、年增84.4%創新高 衛星、高階網通需求旺

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠啓碁（6285）8日公布6月營收達158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，累計第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，累計上半年營收685.94億元，年增22.8%。

法人表示，啓碁三大事業同步成長，其中以服務供應商成長幅度最大，加上啟碁積極管控料源，零組件來料改善，因此出貨也相對順暢。

此外，啓碁來自低軌衛星與高階網通及車用需求強勁，低軌衛星通訊商業化逐步成熟，美系大客戶終端設備拉貨需求極為強勁，且企業級產品線受惠於 Wi-Fi 7 規格升級，共同推升單月營收動能飆升。

另一方面，面對AI技術快速演進，啓碁近年持續深化AI 技術布局，於AI-RAN、AI Router、垂直整合應用、車用模組及光學交換器等領域；亦加速推進800G交換器產品開發，為中長期營運發展奠定堅實基礎。

啟碁 營收

相關新聞

威盛9日起實施庫藏股 預定買回2萬張

威盛（2388）於8日公告，為維護公司信用及股東權益，將從9日起實施庫藏股。

啓碁營收／6月158億元、年增84.4%創新高 衛星、高階網通需求旺

網通大廠啓碁（6285）8日公布6月營收達158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，累計第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，累計上半年營收685.94億元，年增22.8%。

英業達營收／6月1,022億元、月增23.5％創單月新高 下半年動能再拚高

英業達（2356）8日公告6月合併營收達1,022.62億元、月成長23.5％，創單月歷史新高、歷史同期新高，相較去年同期明顯成長61.2％。針對6月出貨表現，英業達指出，筆電產品出貨240萬台，當中筆電下半年產品出貨展望將趨向保守，主要原因為零組件缺貨及漲價等不利因素。

緯創、緯穎6月、第2季營收同創新高 伺服器出貨動能續衝

緯創（3231）8日公告6月合併營收達3,218.22億元、月成長10.9％、年成長53.9％，創單月歷史次高及歷史同期新高。對於6月出貨表現，緯創指出，筆電產品出貨200萬台、桌上型PC出貨80萬台、顯示器出貨100萬台，伺服器產品出貨與先前法說會釋出預期相符。

倍利科營收／6月2.53億元、年增50.7% 上半年14.19億元

智慧光學感測領導廠商倍利科技（7822）8日公告2026年6月份營運成果，單月合併營收繳出2.53億元佳績，較去年同期成長50.72%，不僅刷新今年單月營收最高紀錄，更寫下連續4個月「月增、年增」的雙重成長態勢。

緯創營收／6月3,218億元、年增53.8%創歷史次高 上半年1.74兆元

緯創（3231）8日公告6月營收3,218.2億元，月增10.9%，年增53.8%，創下歷史次高。上半年累計營收1.74兆元，較去年同期成長94%。公司表示，AI伺服器需求仍強勁，預計接下來將會逐季成長；新興事業 Networking 的部分，預計也將會持續成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。