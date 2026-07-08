啓碁營收／6月158億元、年增84.4%創新高 衛星、高階網通需求旺

網通大廠啓碁（6285）8日公布6月營收達158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，累計第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，累計上半年營收685.94億元，年增22.8%。

法人表示，啓碁三大事業同步成長，其中以服務供應商成長幅度最大，加上啟碁積極管控料源，零組件來料改善，因此出貨也相對順暢。

此外，啓碁來自低軌衛星與高階網通及車用需求強勁，低軌衛星通訊商業化逐步成熟，美系大客戶終端設備拉貨需求極為強勁，且企業級產品線受惠於 Wi-Fi 7 規格升級，共同推升單月營收動能飆升。

另一方面，面對AI技術快速演進，啓碁近年持續深化AI 技術布局，於AI-RAN、AI Router、垂直整合應用、車用模組及光學交換器等領域；亦加速推進800G交換器產品開發，為中長期營運發展奠定堅實基礎。