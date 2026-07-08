英業達營收／6月1,022億元、月增23.5％創單月新高 下半年動能再拚高

英業達（2356）8日公告6月合併營收達1,022.62億元、月成長23.5％，創單月歷史新高、歷史同期新高，相較去年同期明顯成長61.2％。針對6月出貨表現，英業達指出，筆電產品出貨240萬台，當中筆電下半年產品出貨展望將趨向保守，主要原因為零組件缺貨及漲價等不利因素。

累計英業達今年第2季合併營收為2,698.57億元、季成長34.7％、年增44.6％，創下單季歷史新高。

展望下半年營運動能，法人指出，英業達下半年在L10、L11等伺服器出貨動能逐步拉升後，將可望帶動下半年營運動能繳出優於上半年的成績單，且預期今年第4季將有機會是今年的單季高峰，代表全年將可望呈現逐季成長水準，合併營收將有機會挑戰兆元關卡。