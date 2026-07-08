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緯創、緯穎6月、第2季營收同創新高 伺服器出貨動能續衝
緯創（3231）8日公告6月合併營收達3,218.22億元、月成長10.9％、年成長53.9％，創單月歷史次高及歷史同期新高。對於6月出貨表現，緯創指出，筆電產品出貨200萬台、桌上型PC出貨80萬台、顯示器出貨100萬台，伺服器產品出貨與先前法說會釋出預期相符。
累計緯創今年第2季合併營收為8,954.43億元、季成長5.8％，創單季歷史新高，相較去年同期增加62.4％。今年上半年合併營收達1兆7,417.46億元，改寫歷史同期新高，與2025年同期相比大幅增加94％。
緯創旗下緯穎（6669）6月合併營收出爐，達到1,113.71億元，除了重返千億元關卡之外，更寫下單月歷史新高、歷史同期新高，帶動第2季合併營收季增0.6％至2,781.53億元，同創歷史新猷。
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