英業達6月、第2季營收雙高 下半年成長動能更強

英業達（2356）昨（8）日公告6月合併營收1,022.62億元，創單月新高，推動第2季營收衝上2,698.57億元，改寫新猷。法人指出，英業達下半年將可望有L10、L11的AI伺服器產品營收挹注，代表下半年業績成長動能將更暢旺。

英業達6月合併營收月成長23.5%，年成長61.2%。針對6月出貨表現，英業達指出，筆電產品出貨240萬台，筆電下半年產品出貨展望將趨向保守，主要因為零組件缺貨及漲價等不利因素。

英業達今年第2季合併營收2,698.57億元、季成長34.7%、年增44.6%，創新高。法人指出，英業達今年第2季持續受惠AI伺服器的L6產品出貨動能加持，且筆電、PC等相關客戶在上半年啟動提前拉貨潮，成為英業達上季繳出亮眼成績單的主要關鍵。

展望下半年營運動能，法人指出，英業達下半年在L10、L11等伺服器出貨動能逐步拉升後，將帶動下半年營運優於上半年，且預期今年第4季有機會攀全年高峰，代表全年呈現逐季成長，合併營收有望挑戰兆元大關。

據了解，英業達因應美系雲端客戶（CSP）投資興建的美國德州新廠在今年上半年已經啟動量產，逐步拉高量產動能，明年新產能全數到位後，英業達德州新廠業績可望顯著貢獻。法人指出，英業達德州新廠已經順利拿下北美CSP大廠L10的ASIC伺服器訂單，隨客戶ASIC擴大布局推動下，德州廠將成為英業達未來伺服器的生產重鎮。

至於筆電、PC、顯示器等相關產品出貨表現，業界認為，後續主要觀察零組件缺貨漲價並反映到終端價格，消費者對漲價後的接受度有多高，當前品牌廠大多抱持保守態度看待。