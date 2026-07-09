暉盛跨足玻璃基板市場

暉盛-創（7730）昨（8）日表示，受惠AI浪潮引爆先進封裝趨勢，高階載板客戶交貨迫切、接單動能強勁，該公司已取得多項大廠驗證，順利跨入下世代關鍵技術「玻璃基板」戰略市場。

暉盛昨日參加台灣創投暨私募投資年會-證交所專場指出，當下接單動能強勁，伴隨先進製程布局逐步完備，為全年營運奠定雄厚基礎。隨下半年高階設備集中交機，全年業績能見度高，下半年營運相當具期待性，明年可望再躍升。

暉盛指出，近期高階載板與先進封裝合作案呈現爆發式增長。原本預估今年半導體與載板營收平分秋色，但因下游ABF載板廠擴產需求超乎預期，拉貨急促且交期緊迫，帶動載板類設備營收率先強勢跳升，成為現階段占比最高的營運主力。

暉盛透露，下世代技術玻璃基板與面板級封裝（FOPLP）將成為跨入高價值市場的終極利器。包含台積電等龍頭大廠去年均已跨入玻璃基板領域，目前該公司已取得多項大廠驗證。

由於上述先進封裝新設備單價極高，客戶預計將於下半年陸續進行試單，可望成為明年營收再度躍升的關鍵動能。

暉盛分析，海外接單主要與大廠全球移動緊密相連。東南亞市場緊跟美系供應鏈龍頭全球布局腳步；日本市場則透過與日本高端代理商策略合作，已通過日系大廠對品質的嚴苛認證。隨全球安裝機台基數擴大，帶動前五個月維修收入占比攀升至31.8%，提供穩健重複性現金流。

從產品結構來看，暉盛分析，高單價反應性離子電漿蝕刻機（RIE）已成為獲利衝刺的旗艦主力，訂單結構占比高達46.6%。且這類設備單價高，隨著產品組合優化、高附加價值設備占比提升，營運槓桿效應將逐步顯現，成功改善整體獲利結構。