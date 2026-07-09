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神達、神基6月營收同步攀峰
聯華神通集團旗下神達（3706）、神基昨（8）日公布6月營收同寫單月歷史新高，神達為156.83億元，月增15%，年增80.9%；神基為42.54億元，月增15.1%，年增28.6%；兩家公司第2季、上半年營收並同步刷寫同期新高。
神達表示，6月營收走揚，主要受惠於超大規模（Hyperscale）雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商（CSP）持續擴大採購，帶動相關產品出貨顯著成長。
此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊（Telematics）產品出貨穩步攀升，進一步挹注營收表現，推升整體營運規模持續擴大。
神達結算，第2季營收409.54億元，單季營收首度站上400億元大關，季增28.5%，年增53.8%；上半年營收728.18億元，年增44.8%。
展望後市，神達總經理何繼武先前表示，AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應「毫無懸念」，下半年優於上半年。
產能進度方面，神達越南河內新廠已於今年第2季量產，產能提升速度與幅度都符合預期；北美布局方面，神達在美國已擴建二座新廠，預計第3季投入營運。
神基方面，第2季營收115.13億元，季增23.7%，年增17.4%；上半年營收208.21億元，年增7.5%。
神基董事長黃明漢先前表示，預估今年營運將逐季成長，全年營收年增5%至10%，強固電腦依然是最大成長動能，尤其無人機商機爆發，未來12個月內相關業務將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。
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