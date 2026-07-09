聽新聞
0:00 / 0:00

神達、神基6月營收同步攀峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神達董事長苗豐強。聯合報系資料照
神達董事長苗豐強。聯合報系資料照

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基昨（8）日公布6月營收同寫單月歷史新高，神達為156.83億元，月增15%，年增80.9%；神基為42.54億元，月增15.1%，年增28.6%；兩家公司第2季、上半年營收並同步刷寫同期新高。

神達表示，6月營收走揚，主要受惠於超大規模（Hyperscale）雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商（CSP）持續擴大採購，帶動相關產品出貨顯著成長。

此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊（Telematics）產品出貨穩步攀升，進一步挹注營收表現，推升整體營運規模持續擴大。

神達結算，第2季營收409.54億元，單季營收首度站上400億元大關，季增28.5%，年增53.8%；上半年營收728.18億元，年增44.8%。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應「毫無懸念」，下半年優於上半年。

產能進度方面，神達越南河內新廠已於今年第2季量產，產能提升速度與幅度都符合預期；北美布局方面，神達在美國已擴建二座新廠，預計第3季投入營運。

神基方面，第2季營收115.13億元，季增23.7%，年增17.4%；上半年營收208.21億元，年增7.5%。

神基董事長黃明漢先前表示，預估今年營運將逐季成長，全年營收年增5%至10%，強固電腦依然是最大成長動能，尤其無人機商機爆發，未來12個月內相關業務將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。

神達 神基 營收

延伸閱讀

神達、神基 6月營收雙創新高紀錄

勤誠業績 6月、第2季雙高

聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。