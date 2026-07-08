威盛9日起實施庫藏股 預定買回2萬張

威盛（2388）於8日公告，為維護公司信用及股東權益，將從9日起實施庫藏股。

威盛預計將從7月9日起至9月8日為止，自集中交易市場買回庫藏股，預定買回2萬張，買回區間價格在48.65元至90元之間，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回股份占該公司已發行股份總數比率為3.6％。

威盛8日股價上漲4.8元，收在74.3元，漲幅逾6％，外資對其已連八賣，投信與自營商則對其買超。

威盛累計前五月合併營收為43.59億元，年增34.3％。面對全球AI與智慧化應用快速發展趨勢，威盛已發展全新邊緣AI解決方案品牌「VISVIA」。該公司董事長陳文琦先前表示，AI相關需求很龐大，且應用廣泛，因此對於未來展望非常樂觀。美國大型業者的資本支出規模可說是前所未見，相關需求造成改變，掀起一波巨浪，就像是大海嘯一般，而且還沒看到浪尖在哪裡，可能才只是起點，若能跟著一起發展，就是大家的機會。