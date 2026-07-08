倍利科營收／6月2.53億元、年增50.7% 上半年14.19億元

智慧光學感測領導廠商倍利科技（7822）8日公告2026年6月份營運成果，單月合併營收繳出2.53億元佳績，較去年同期成長50.72%，不僅刷新今年單月營收最高紀錄，更寫下連續4個月「月增、年增」的雙重成長態勢。

倍利科指出，上半年度營運能取得如此顯著的躍進，關鍵在於次世代晶片封裝市場對於生產良率控管的剛性需求。當前AI與HPC晶片為了追求更極致的傳輸速率與運算密度，全球指標性晶圓代工與專業封測大廠（OSAT）正加速部署新產線，因而拉動了高階檢量測系統的拉貨潮。該公司累計今年前6個月營收已達14.19億元，年增率高達91.41%，一舉創下歷史同期新高。

市場分析，無論是CoWoS、3D堆疊或是跨領域的異質整合，製程的幾何結構與微縮難度皆呈幾何級數上升，使傳統檢測技術面臨瓶頸。此時，具備高度精準度的立體輪廓量測與微細尺寸特徵偵測，便成為確保產出品質的核心利器，這也讓握有關鍵專利與技術的設備商，在這一波科技基礎建設投資潮中脫穎而出。

倍利科長期專注於軟硬體技術的垂直整合，旗下自主研發的智慧缺陷辨識演算法與高解度光學量測架構，具備極高的技術壁壘，目前已成功滲透至全球頂尖半導體製造供應鏈中，並在特定關鍵製程中寫下指標性的市場占有率。

法人看好，隨著客戶端擴建的產能逐步跨入量產階段，倍利科先前累積的設備訂單順利步入密集交付與營收實現期，將推升整體業績改寫新猷，後續的實質獲利表現相當可期。