技嘉營收／6月428億元、年增68.6% 看好下半年營運表現

技嘉（2376）8日公布今年6月營收為428.92億元，月減12.6%、年增68.6%，展望下半年，技嘉預期下半年營運可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，下半年成長幅度仍有進一步放大的空間。

技嘉公布今年第2季營收1,442.12億元，季增37.3%、年增41%；累計技嘉今年上半年營收達2,492.69億元，年增48.4%。

技嘉董事長葉培城先前表示，AI需求持續強勁，只要客戶端基礎建設例如資料中心的電力等條件到位，今年成長動能沒有太大問題，且成長幅度有機會優於去年。他指出，從訂單狀況來看，今年需求已相當清楚，客戶對明年的規劃也陸續展開，整體訂單能見度已逐步延伸至2027年。

葉培城表示，該公司並非依賴單一客戶或單一平台，而是以多元化與模組化的產品策略，因應不同客戶需求，預期今年下半年B300、GB300仍將是主要出貨產品，VR平台產品也開始導入市場，不同客戶採用新平台的時程不盡相同，下半年將呈多平台同步出貨格局。

展望下半年營運，葉培城認為，與去年相比，今年不會出現過於明顯的淡旺季落差，雖然個人電腦（PC）市場復甦速度略低於預期，但下半年表現仍可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，下半年成長幅度仍有進一步放大的空間。