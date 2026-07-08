聯友金屬營收／第2季19億元、年增450％ 創單季新高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬-創（7610）8日公布6月合併營收達7.52億元，月增率及年增率分別為22％與555％；第2季合併營收達19億元，季增率及年增率分別為92％與450％，均創歷史新高紀錄。在全球鎢供應鏈持續緊縮，公司第2季合併營收突破歷史新高，展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

聯友金屬指出，2026年第2季中國大陸鎢價與海外鎢價正式出現分歧，中國大陸鎢金屬價格回歸市場機制，但國際市場受AI應用、航太、軍工與高端自動化等需求支撐，形成「中國大陸價格大幅震盪、國際價格維持高檔」的雙價格體系，公司第2季合併營收創下單季歷史新高，反映出全球鎢供應鏈重組下的結構性成長契機。

聯友金屬指出，由於國際鎢金屬相關產品需求強勁，從去年第4季起市場持續供不應求，上半年鎢酸鈉出貨量持續增加，預估隨屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能將增加約兩成，成為 2026 年下半年主要成長動能。

聯友金屬表示，隨著屏南二廠正式加入營運、屏南三廠與屏科廠同步啟動建廠，公司高值化產品布局正全面加速。預計 2027 年底將完成氧化鎢、鎢粉、碳化鎢等高階鎢製品的試產，並於 2028 年進入量產，屆時公司將具備從鎢資源回收到高端合金材料的完整製程能力，產品價值與產能將同步提升，進一步推動營運成長動能。