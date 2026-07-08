快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聯友金屬營收／第2季19億元、年增450％ 創單季新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬-創（7610）8日公布6月合併營收達7.52億元，月增率及年增率分別為22％與555％；第2季合併營收達19億元，季增率及年增率分別為92％與450％，均創歷史新高紀錄。在全球鎢供應鏈持續緊縮，公司第2季合併營收突破歷史新高，展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

聯友金屬指出，2026年第2季中國大陸鎢價與海外鎢價正式出現分歧，中國大陸鎢金屬價格回歸市場機制，但國際市場受AI應用、航太、軍工與高端自動化等需求支撐，形成「中國大陸價格大幅震盪、國際價格維持高檔」的雙價格體系，公司第2季合併營收創下單季歷史新高，反映出全球鎢供應鏈重組下的結構性成長契機。

聯友金屬指出，由於國際鎢金屬相關產品需求強勁，從去年第4季起市場持續供不應求，上半年鎢酸鈉出貨量持續增加，預估隨屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能將增加約兩成，成為 2026 年下半年主要成長動能。

聯友金屬表示，隨著屏南二廠正式加入營運、屏南三廠與屏科廠同步啟動建廠，公司高值化產品布局正全面加速。預計 2027 年底將完成氧化鎢、鎢粉、碳化鎢等高階鎢製品的試產，並於 2028 年進入量產，屆時公司將具備從鎢資源回收到高端合金材料的完整製程能力，產品價值與產能將同步提升，進一步推動營運成長動能。

營收

延伸閱讀

中美晶上半年營收405億 歷年同期次高 環球晶Q2營收明顯回溫

廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

廣達營收／6月3,851億元、第2季1.03兆元創新高 AI 商機持續加持

相關新聞

緯創營收／6月3,218億元、年增53.8%創歷史次高 上半年1.74兆元

緯創（3231）8日公告6月營收3,218.2億元，月增10.9%，年增53.8%，創下歷史次高。上半年累計營收1.74兆元，較去年同期成長94%。公司表示，AI伺服器需求仍強勁，預計接下來將會逐季成長；新興事業 Networking 的部分，預計也將會持續成長。

技嘉營收／6月428億元、年增68.6% 看好下半年營運表現

技嘉（2376）8日公布今年6月營收為428.92億元，月減12.6%、年增68.6%，展望下半年，技嘉預期下半年營運可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，下半年成長幅度仍有進一步放大的空間。

聯友金屬營收／第2季19億元、年增450％ 創單季新高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬-創（7610）8日公布6月合併營收達7.52億元，月增率及年增率分別為22％與555％；第2季合併營收達19億元，季增率及年增率分別為92％與450％，均創歷史新高紀錄。在全球鎢供應鏈持續緊縮，公司第2季合併營收突破歷史新高，展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI 伺服器 BBU 需求帶動

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公告2026年6月營收為1.68億元，月增29.02%、年減1.04%。三集瑞指出，6月營收回升主要受惠於AI伺服器相關BBU備貨需求增溫挹注，使單月營收較前月改善。

華新科營收／6月39.6億元 月增7%、年增25.8% 來到近61個月以來高點

被動元件業者華新科（2492）8日公告今年6月營收為39.61億元，月增7.1％、年增25.8％，來到近61個月以來高點；累計前六個月營收來到209.28億元，和去年同期相比年成長14.67％。

三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI伺服器BBU備貨需求升溫

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公布6月合併營收1.68億元，月增29%，年減1.03%，公司表示，單月營收回升主要受惠AI伺服器相關BBU備貨需求增溫，帶動出貨較前月改善；第2季合併營收4.4億元，季減6.5%，年減32%；累計上半年營收9.12億元，年減27.61%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。