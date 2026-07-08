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三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI 伺服器 BBU 需求帶動

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公告2026年6月營收為1.68億元，月增29.02%、年減1.04%。三集瑞指出，6月營收回升主要受惠於AI伺服器相關BBU備貨需求增溫挹注，使單月營收較前月改善。

三集瑞表示，即便第2季整體營運仍受到全球記憶體供應吃緊影響，然下游NB／PC仍維持一定庫存回補需求，使部分消費性電子供應鏈拉貨時程遞延至6月陸續出貨。該公司累計上半年營收9.12億元、年減27.61%，

看待後市，三集瑞認為，隨著AI伺服器運算能力快速提升，單機功耗持續攀升，BBU功率需求已由過去5.5kW、8kW大幅提升至13kW以上，對高功率磁性元件的技術門檻亦同步提高，且由於不少傳統供應商難以因應新一代高功率規格，公司憑藉大功率電感的研發與製造能力，已順利切入國際客戶供應鏈並取得批量訂單，帶動BBU產品進入穩定放量階段，成為推升營運的重要成長動能。

除了BBU產品外，三集瑞亦持續深化AI電源領域布局，其中大功率電源供應器磁性元件採用高性能磁性材料，開發高功率密度客製化產品，主要應用於次世代高壓直流（HVDC）及固態變壓器（SST）等新世代電源架構，可滿足高絕緣、高耐壓及高效率等需求。

三集瑞看好，在AI資料中心逐步朝800V HVDC供電架構發展之下，相關產品可有效降低電力傳輸損耗，整體傳輸效率可達98%，可望成為未來AI基礎建設的重要關鍵零組件。

另一方面，為因應AI伺服器持續朝高功率密度、小型化方向演進，公司亦強化布局整合式電源模塊（Power Module）市場，改變過往合作模式，直接與IC／ASIC方案商共同開發第一級及第二級DC/DC電源模塊，目前已依不同客戶需求完成14款不同尺寸電源模塊電感產品開發，並陸續進入試產及送樣階段，可望隨客戶平台導入逐步擴大應用範圍，進一步提升產品附加價值與整體獲利能力。

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