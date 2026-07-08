快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

華新科營收／6月39.6億元 月增7%、年增25.8% 來到近61個月以來高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件業者華新科（2492）8日公告今年6月營收為39.61億元，月增7.1％、年增25.8％，來到近61個月以來高點；累計前六個月營收來到209.28億元，和去年同期相比年成長14.67％。

看待下半年，總經理曾明燦先前表示，華新科的訂單動能持續往上，今年資本支出將提升3倍進行擴產，日前華新科針對代理商的價格調漲是基於成本、產能限制、市場行情，第3季、第4季將陸續與直接客戶議價，在晶片電阻、部分MLCC反映成本，華新科看AI基建只是第一波，缺貨潮或將延續至2027年以後。

曾明燦分析，被動元件在AI應用以運算、通訊、電力為主，主板上的運算以日、韓廠為主，台商主要分布在通訊（Switch）、電力（Power）相關元件，隨著AI基礎建設持續推進，日、韓廠商將產能轉往高階規格，排擠手機、PC用的10uF、22uF以及X5R等規格，這些訂單外溢，台廠成為主要受惠者。

華新科 營收

延伸閱讀

閎康營收／6月5.58億元、月增2.56% 連四月續創新高

國巨股價漲破千元 華新科、禾伸堂近3個月翻倍噴…被動元件漲價潮 誰真正抓住成長商機？

十銓6月營收30.18億元 歷年同期及上半年營收同創新高

網通6月營收衝新高 中磊漲半根、智邦不漲反跌

相關新聞

緯創營收／6月3,218億元、年增53.8%創歷史次高 上半年1.74兆元

緯創（3231）8日公告6月營收3,218.2億元，月增10.9%，年增53.8%，創下歷史次高。上半年累計營收1.74兆元，較去年同期成長94%。公司表示，AI伺服器需求仍強勁，預計接下來將會逐季成長；新興事業 Networking 的部分，預計也將會持續成長。

技嘉營收／6月428億元、年增68.6% 看好下半年營運表現

技嘉（2376）8日公布今年6月營收為428.92億元，月減12.6%、年增68.6%，展望下半年，技嘉預期下半年營運可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，下半年成長幅度仍有進一步放大的空間。

聯友金屬營收／第2季19億元、年增450％ 創單季新高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬-創（7610）8日公布6月合併營收達7.52億元，月增率及年增率分別為22％與555％；第2季合併營收達19億元，季增率及年增率分別為92％與450％，均創歷史新高紀錄。在全球鎢供應鏈持續緊縮，公司第2季合併營收突破歷史新高，展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI 伺服器 BBU 需求帶動

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公告2026年6月營收為1.68億元，月增29.02%、年減1.04%。三集瑞指出，6月營收回升主要受惠於AI伺服器相關BBU備貨需求增溫挹注，使單月營收較前月改善。

華新科營收／6月39.6億元 月增7%、年增25.8% 來到近61個月以來高點

被動元件業者華新科（2492）8日公告今年6月營收為39.61億元，月增7.1％、年增25.8％，來到近61個月以來高點；累計前六個月營收來到209.28億元，和去年同期相比年成長14.67％。

三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI伺服器BBU備貨需求升溫

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公布6月合併營收1.68億元，月增29%，年減1.03%，公司表示，單月營收回升主要受惠AI伺服器相關BBU備貨需求增溫，帶動出貨較前月改善；第2季合併營收4.4億元，季減6.5%，年減32%；累計上半年營收9.12億元，年減27.61%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。