華新科營收／6月39.6億元 月增7%、年增25.8% 來到近61個月以來高點

被動元件業者華新科（2492）8日公告今年6月營收為39.61億元，月增7.1％、年增25.8％，來到近61個月以來高點；累計前六個月營收來到209.28億元，和去年同期相比年成長14.67％。

看待下半年，總經理曾明燦先前表示，華新科的訂單動能持續往上，今年資本支出將提升3倍進行擴產，日前華新科針對代理商的價格調漲是基於成本、產能限制、市場行情，第3季、第4季將陸續與直接客戶議價，在晶片電阻、部分MLCC反映成本，華新科看AI基建只是第一波，缺貨潮或將延續至2027年以後。

曾明燦分析，被動元件在AI應用以運算、通訊、電力為主，主板上的運算以日、韓廠為主，台商主要分布在通訊（Switch）、電力（Power）相關元件，隨著AI基礎建設持續推進，日、韓廠商將產能轉往高階規格，排擠手機、PC用的10uF、22uF以及X5R等規格，這些訂單外溢，台廠成為主要受惠者。