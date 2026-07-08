三集瑞營收／6月1.68億元、月增29% AI伺服器BBU備貨需求升溫

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公布6月合併營收1.68億元，月增29%，年減1.03%，公司表示，單月營收回升主要受惠AI伺服器相關BBU備貨需求增溫，帶動出貨較前月改善；第2季合併營收4.4億元，季減6.5%，年減32%；累計上半年營收9.12億元，年減27.61%。

三集瑞指出，第2季整體營運雖仍受到全球記憶體供應吃緊影響，不過下游NB、PC仍維持一定庫存回補需求，部分消費性電子供應鏈拉貨時程遞延至6月陸續出貨，加上AI伺服器BBU需求挹注，使6月營收較5月明顯回升。

隨AI伺服器運算能力快速提升，單機功耗持續攀升，BBU功率需求已由過去5.5kW、8kW，大幅提升至13kW以上，也同步拉高高功率磁性元件技術門檻。三集瑞表示，部分傳統供應商難以因應新一代高功率規格，公司憑藉大功率電感研發與製造能力，已切入國際客戶供應鏈並取得批量訂單，帶動BBU產品進入穩定放量階段，成為推升營運的重要動能。

除BBU外，三集瑞也持續布局AI電源領域。公司大功率電源供應器磁性元件採用高性能磁性材料，開發高功率密度客製化產品，主要應用於次世代高壓直流（HVDC）及固態變壓器（SST）等新世代電源架構，以滿足高絕緣、高耐壓及高效率需求。隨AI資料中心逐步朝800V HVDC供電架構發展，相關產品可望成為AI基礎建設關鍵零組件。

三集瑞也積極切入整合式電源模組（Power Module）市場，配合AI伺服器高功率密度與小型化趨勢，公司改變過往合作模式，直接與IC、ASIC方案商共同開發第一級及第二級DC/DC電源模組。目前已依不同客戶需求完成14款不同尺寸電源模組電感產品開發，並陸續進入試產及送樣階段，後續可望隨客戶平台導入擴大應用範圍，進一步提升產品附加價值。

展望後市，三集瑞表示，下半年仍須觀察全球記憶體供需調整、終端市場復甦速度及國際政經環境變化；不過，生成式AI、大型語言模型及AI Agent等應用加速落地，全球雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，美國市場需求穩健，中國大陸AI資料中心建設與通用型伺服器需求也持續升溫。公司已切入美系AI供應鏈，並具備蘇州、東莞、台灣等地生產研發布局，可望同步掌握兩大市場成長機會。

隨高功率BBU、HVDC電源、固態變壓器及整合式電源模組等高階產品陸續放量，加上泰國新廠最快今年底前落成啟用，三集瑞對2026年下半年營運維持審慎樂觀看法，並看好2027年在AI基礎建設持續擴張帶動下，營收與獲利迎來新一波成長動能。