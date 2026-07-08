精誠營收／6月67.4億元 單月與上半年營收均創同期新高

精誠（6214）資訊公布6月合併營收為 67.4億元，較去年同期的 38.1億元，成長76.9%，寫下同期新高；上半年累計合併營收為 273.67億元，較去年同期的199.76億元成長37%，亦創同期新高。精誠表示，營運成長主要是受關鍵客戶基建擴充需求所推動。

精誠資訊指出，6月營收成長主要受惠於關鍵客戶如半導體產業、金融產業以及政府大型專案驗收，包含AI算力建置、雲端資料中心等基礎建設擴充需求；此外，因應企業海外建廠與全球營運拓展需求，帶動軟體採購、雲端服務及IT專案需求成長，推升Azure、IBM、JMP等軟體採購與授權業務增加，海外市場也有所斬獲。

展望下半年，精誠資訊將聚焦「全球IT服務」與「AI應用布局」雙軌成長動能。在推動「全球IT服務」面向，因應台商供應鏈全球布局與跨境營運需求，串聯海外在地專業團隊與跨境技術資源，持續拓展亞洲服務版圖，目前已經延伸到印度，並將在下半年增加泰國的服務據點，提供在地導入、部署及營運支援的一站式服務，幫助企業降低跨境營運複雜度、提升營運韌性，掌握全球化發展商機。

此外，精誠資訊認為，下一階段企業 AI 的競爭，將從模型能力轉向AI落地能力。集團將充分運用遍布各產業、熟悉企業營運流程的系統分析師（SA）團隊，發展類似Forward Deployed Engineer（FDE）的服務模式，深入企業現場，協助客戶建立Enterprise Ontology（企業本體論）、串聯跨系統知識、設計AI Agent工作流程，讓AI從理解企業、支援決策，到執行任務，真正融入企業日常營運。