欣興營收／6月逾148億元、年增36.3%續創新高 上半年803億元

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）8日公布6月營收逾148億元續創新高，較已創新高的5月營收140.6億元持續月成長，並年成長36.31%。外界看好欣興受惠高階載板出貨價量齊揚與PCB步入傳統旺季，下半年營運可望逐季走高。

欣興累計今年前六月營收達803.36億元，年成長28.42%也是新高。另外欣興日前公告鑑於子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，近年營運呈現明顯虧損，依據國際會計準則第36號公報之規定，提列資產減損共計人民幣約2.95億元，並將於115年第2季進行認列。此金額係為預估，實際金額將以會計師核閱數為準。

欣興日前也公告公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價，欣興說明本次辦理現金增資發行普通股50,000,000股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比例約為3.05%，不致對股東權益造成重大稀釋，籌資將用於外幣購料。預計外幣購料每年可節省利息支出，並強化公司財務結構，進而提升公司未來營運之競爭力，對公司未來長期營運發展將有正面助益。