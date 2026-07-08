全新大啖 AI 磊晶商機 股價逆勢回升

磊晶廠全新（2455）受惠AI資料中心對磷化銦（Inp）需求暢旺，加上公司已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，預料第3季磊晶出貨動能將明顯轉強，迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀，帶動8日股價不畏大盤上沖下洗，強勢上漲16.5元，收335元。

全新已在6月中獲得上游磷化銦基板供應商的料源，近期正在開始量產出貨給光通訊客戶，6月營收已有部分開始貢獻，7、8月將完整貢獻業績，估計第3季營運動能將比第2季大幅成長。

此外，由於原物料持續上漲，加上市場供不應求，全新已在第2季「二度」向客戶通報調漲磊晶價格，每次漲幅都在雙位數。對此，全新指出，從目前供需狀況以及成本來看，第3季報價也不排除持續調漲。

全新6月營收3.26億元，月增1.6%、年增23.6%，累計上半年營收19.24億元，年增27.6%。全新今年將新購置5台MOCVD，從原先62台擴大至67台，估計新機台第3季到廠，最快年底前開出新產能。