神達、神基 6月營收雙創新高紀錄

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）8日公布今年6月營收，雙雙創下單月歷史新高紀錄。其中，神達受惠於整體產業前景持續向好，以及新產能效益逐步發酵，帶動6月營收衝上156.83億元，月增15%、年增80.9%，續創單月歷史新高紀錄，且第2季、上半年業績亦登頂。展望後市，隨著新產能逐步開出，神達今年營運有望逐季走升。

神達公布今年第2季營收409.54億元，季增28.5%、年增53.8%，單季營收首度站上400億大關，創下單季新高紀錄；累計神達今年上半年營收為728.18億元，年增44.8%，亦登頂。

神達表示，6月營收成長，主要受惠於超大規模（Hyperscale）雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商（CSP）持續擴大採購，帶動相關產品出貨顯著成長。此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊（Telematics）產品出貨穩步攀升，進一步挹注營收表現，推升整體營運規模持續擴大。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，由於AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應該是「毫無懸念」，下半年表現將優於上半年。

觀察整體市場，何繼武認為無論是美系4大雲端服務供應商或7大科技巨頭，今年資本支出都相當龐大，AI資料中心需求持續攀升，神達非常正面看待市場成長趨勢。

此外，何繼武指出，為因應地緣政治與客戶需求，神達打造更具韌性的製造聚落，建立亞太地區與北美地區雙管齊下的生產體系，相互支援。

在產能釋出進度方面，他透露，神達越南河內新廠已於今年第2季量產，產能提升速度與幅度都符合預期；北美布局方面，神達在美國已擴建2座新廠，預計今年第3季投入營運。

在神基方面，神基今年6月營收42.54億元，月增15.1%、年增28.6%，創單月歷史新高紀錄；神基今年第2季營收115.13億元，季增23.7%、年增17.4%，創單季新高紀錄；累計神基今年上半年營收為208.21億元，年增7.5%，亦登頂。

展望後市，神基董事長黃明漢先前表示，預估今年營運將呈現逐季成長態勢，全年營收成長5%至10%，而強固電腦依然是最大成長動能，尤其無人機商機爆發，未來12個月內相關業務將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。

針對強固電腦業務，黃明漢表示，儘管總體環境不佳，強固型電腦在第1季仍繳出雙位數成長的成績。且國防軍工領域需求強勁，預期相關業務今年能看到20%至30%的年成長率。