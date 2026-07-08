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融程電營收／6月4.15億元 月增11.8% 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

融程電（3416）公布2026年6月營收達4.15億元，月增11.8%，年增24.3%，創單月歷史新高紀錄，國防軍工接單強勁帶動全新上升循環。累計2026年1至6月營收為21.23億元，年增30.4%，改寫歷史新高，主要受惠於國防軍工及邊緣 AI 雙引擎驅動，預期全年營運雙位數成長。

融程電聚焦邊緣AI在國防軍工及無人載具領域部署與應用，推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，配合跨產業機器人部署與國防軍工/航海強力拉貨推升營收成長，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，成為業績成長的重要來源。另外，因應美國長單與無人載具需求暴增，公司正加快擴大美國生產製造。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。

機器人 營收 融程電

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