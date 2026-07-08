記憶體股業績狂飆卻綠光壟罩！華邦電連3跌 南亞科法說前400元攻防戰

美股費半指數昨夜重挫逾4%，拖累台股8日劇烈震盪超過800點，記憶體族群同步承壓，華邦電（2344）重摔約4%，10日即將召開法說的南亞科（2408）失守400元整數關卡，創見（2451）、晶豪科（3006）等也遭賣壓襲擊。

不過，股價短線震盪背後，產業基本面卻持續升溫，威剛（3260）、創見、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）四大模組廠上半年營收全面超越去年全年，華邦電、旺宏（2337）、南亞科等記憶體廠營收亦同步創高，呈現股價與營運基本面的強烈反差。

記憶體價格回升、AI伺服器需求升溫，帶動模組廠迎來強勁成長。威剛6月合併營收達146.6億元，連續4個月刷新單月歷史新高，推升第2季營收達381.6億元，連續3季改寫單季新高；上半年累計營收642.72億元，已超越2025年全年營收，今年營收挑戰倍增可期。

威剛董事長陳立白指出，記憶體原廠已通知，本季DRAM合約價預計續漲20%至30%，NAND Flash價格亦可望調升35%至40%，在價格走升、庫存策略與工控需求支撐下，下半年營運動能仍值得期待。

除威剛外，創見、宜鼎、宇瞻也同步受惠記憶體漲價潮。創見第2季營收188.15億元，季增38.06%、年增482.44%，上半年營收324.44億元，年增422.17%，同樣超越去年全年水準；宜鼎上半年營收356.26億元，年增530.86%；宇瞻上半年營收167.18億元，年增251.11%，四大模組廠營運全面展現高成長。

上游記憶體廠也繳出亮眼成績。華邦電6月合併營收205.97億元，月增約3%、年增1.89倍，刷新單月歷史新高；第2季營收598.43億元，季增56.45%、年增184.7%，創單季新高，上半年營收980.96億元，年增139.2%，創同期最佳紀錄。

旺宏6月營收69.56億元，月增11.2%、年增2.16倍，改寫單月新高；第2季營收191.25億元，季增82.6%、年增1.81倍，上半年營收295.93億元，年增128.8%，單季及半年營運同步大幅成長。

旺宏董事長吳敏求日前表示，NOR Flash與SLC NAND市場供需仍偏緊，價格今年下半年仍有續揚空間，目前產能已被訂單填滿，預期下半年產能利用率可望維持高檔，公司也已啟動調漲機制，並改採月度協商定價模式。

南亞科同樣延續強勢表現，6月合併營收293.88億元，月增6.21%、年增621.34%，連續8個月創單月新高；上半年營收達1,316.36億元，年增643.12%，單月、單季及半年營收均創歷史新高。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業正迎來結構性轉變，AI需求推升客戶需求大幅增加，目前市場供給仍不足，部分客戶甚至要求簽訂2至3年以上長約，供需緊張情況預期至少延續至2027年底。

法人指出，雖然市場仍關注中國記憶體廠擴產、終端需求變化及新技術發展帶來的不確定性，但目前AI伺服器、高效能運算（HPC）需求快速成長，推升DRAM與NAND Flash需求，供給增幅仍有限。

中國記憶體廠長鑫儲存（CXMT）近期受到市場關注，外界擔憂其擴產可能影響全球供需。不過法人認為，短期內新增產能仍難以有效改變供需偏緊格局，市場至少未來一至兩年仍有供應壓力。

整體而言，記憶體族群短線受到大盤修正與市場情緒影響，但從營收、報價及供需結構觀察，AI帶動的新一輪記憶體循環仍未結束，後續市場焦點將集中於7月10日南亞科法說會釋出的需求展望、製程進度與產能規劃。